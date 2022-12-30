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Galatasaray'dan 7 yıl sonra bir ilk! Üst üste 7 maç hiç olmamıştı...

30.12.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Bu skorun ardından 2022 yılını lider olarak kapatan Galatasaray, 7 aradan sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan 7 yıl sonra bir ilk! Üst üste 7 maç hiç olmamıştı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, tansiyonun oldukça yüksek olduğu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sarı - kırmızılılar bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve 2022 yılını 1. sırada kapattı.

BİR İLKİ YAŞADI

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Galatasaray; Sivasspor'u mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alırken, 7 yıl sonra bir ilki yaşamış oldu. Sarı - kırmızılılar, Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere üst üste oynadığı 7. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

EN SON 2015'TE

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Sırasıyla; Karagümrük (2-0), Beşiktaş (2-1), Ofspor (2-1), Başakşehir (7-0), Keçiörengücü (1-0), İstanbulspor (2-1) ve Sivasspor'u (2-1) mağlup eden Galatasaray, bu başarıyı en son 2015 yılında tekrarlamıştı.

Aslan, en son 4 Şubat 2015'te Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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