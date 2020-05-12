Galatasaray'dan açıklama: Kişilerin görüşü kulübümüzü bağlamaz

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili sarı kırmızılı kulüp resmi siteden bir duyuru yayınladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

