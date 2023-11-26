Galatasaray'dan Aleyna Tilki'li 'Icardi' paylaşımı: "Ben kalbimin orta yerine seni yazdım"

Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle biten Alanyaspor maçı sonrası sarı-kırmızılı kulüpten çarpıcı bir paylaşım geldi. Mauro Icardi'nin fotoğrafına yer veren Galatasaray, bahsi geçen paylaşıma Aleyna Tilki'nin 'Başıma Belasın' şarkı sözünü not düştü.

ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKI SÖZÜNE YER VERDİ

"Ben kalbimin orta yerine seni yazdım" ifadesi yer alan paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Arjantinli yıldız futbolcu ise bu gönderiye kalp emojisi ile yanıt verdi.

Haziran ayında Gomis, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına sahaya Aleyna Tilki ile çıkmıştı.

'Aşkın olayım' şarkısıyla 2023'e damga vuran Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın ise bir süre önce yaptığı açıklamada "Icardi'ci oldum" ifadesini kullanmıştı.







