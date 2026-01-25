SPOR

Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler! "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç"

Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklama yayınladı. Galatasaray, Ali Koç'un sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiğini öne sürerken, söz konusu ifadelerin yalnızca bireysel değil, kulübün tamamına yönelik olduğunu vurguladı.

Burak Kavuncu

Galatasaray'dan Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a yönelik sert açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Bebek Otel'de Ali Koç'un OKan Buruk'u tehdit ettiği iddaları tüm kamuoyunun dikkatini çekerken, sarı-kırmızılı camia olayı doğrular nitelikte bir açıklama yayınladı.

"BU ÜLKENİN SPORU SENDEN BIKTI ALİ KOÇ!"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İbrahim Seten'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre; Erden Timur'un gözaltına alındığı gece İstanbul'un ünlü mekanı Bebek Otel'de tansiyon tavan yaptı. İddiaya göre Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mekanda karşılaştı.

Seten, Ali Koç'un bu karşılaşma sırasında Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındığını belirtti. Koç'un, başarılı teknik adama parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditvari bir cümle kurduğu iddia edildi.

Seten, Okan Buruk'un Ali Koç'a, “Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor." sözlerini söylediğini ifade etti.

