Galatasaray'dan Aliou Dieng'e son teklif

Önceki sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı Malili önlibero oyuncusu Aliou-Dieng için kulübü Al-Ahly işi yokuşa sürdü. Galatasaray yönetimi de Dieng transferi için Al-Ahly'e son bir teklif de bulunacak.

AL-AHLY'DEN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

23 yaşındaki Malili futbolcu için Galatasaray tarafı 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Al-Ahly yönetimi 9.5 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.

Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Dieng'e Galatasaray 6.5 milyon Euro önermeye hazırlanıyor. Mısır ekibi bu teklifi de kabul etmezse yeni teklif yapılmayacak.

ALOU DIENG'İN İSTATİSTİKLERİ

5 Temmuz 2019'da Cezayir ekibi Alger'den 1 milyon 100 bin Euro bedelle Al-Ahly'e geçen Aliou Dieng, Mısır Ligi'nde şimdiye dek 53 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı. (Ajansspor)



