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Galatasaray'dan Arda Turan ve prim iddiası için açıklama

15.04.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Arda Turan'ın yerli oyuncular için başkan Mustafa Cengiz ile prim pazarlığı yaptığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan Arda Turan ve prim iddiası için açıklama

Galatasaray, Arda Turan'ın başkan Mustafa Cengiz ile prim pazarlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bugün medyada futbol takımımızın kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e atfedilen "prim" haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da bu kasıtlı yapılan haberi canlı yayında yalanlamıştır. Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur." ifadeleri kullanıldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Dün Mustafa Cengiz ile telefonda görüştüm, Arda Turan önderliğinde Türk futbolcuların başkan ile prim pazarlığını yaptığını öğrendim, Mustafa Cengiz'in Türk futbolcular ile ilgili söylemleri Arda Turan'ın kendisi ile prim pazarlığı yapmasından kaynaklanıyor" şeklinde bir iddiada bulunmuştu.

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