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Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni gelmişti...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 14:10
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol futbolcunun eski takımına geri dönmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni gelmişti...
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 31. haftada Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mutlak galibiyet hedefleyen ve hazırlıklarını sürdüren sarı - kırmızılılar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR İDDİASI!

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın, ülkesi İspanya'ya geri dönmek istediği öne sürüldü. Fichajes'in haberine göre İspanyol futbolcu, daha önce formasını terlettiği Getafe'ye imza atmak istiyor. 2007-2008 yılları arasında Getafe altyapısında bulunan Morata, daha sonra Real Madrid'in yolunu tutmuş ve dünya futbolunda önemli ölçüde ses getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer futbol galatasaray Alvaro Morata
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