Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni gelmişti...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 31. haftada Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mutlak galibiyet hedefleyen ve hazırlıklarını sürdüren sarı - kırmızılılar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR İDDİASI!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın, ülkesi İspanya'ya geri dönmek istediği öne sürüldü. Fichajes'in haberine göre İspanyol futbolcu, daha önce formasını terlettiği Getafe'ye imza atmak istiyor. 2007-2008 yılları arasında Getafe altyapısında bulunan Morata, daha sonra Real Madrid'in yolunu tutmuş ve dünya futbolunda önemli ölçüde ses getirmişti.