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Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, kaderine mani olamıyor!

01.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, istediği forma şansını Fransa'da bulamıyor. 20 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay, Türkiye'deki talihsizliği akıllara getirdi.

Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, kaderine mani olamıyor!
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray alt yapısından yetişen Bartuğ Elmaz'ın Fransa kariyeri istediği gibi gitmiyor. Igor Tudor yönetimindeki Marsilya'da forma giyen genç oyuncu forma şansı bulamıyor.

ŞANS BULAMIYOR

Marsilya'nın A takımında forma şansı bulmakta zorlnan Elmaz, sadece Fransa Kupası'nda 4 dakikalık süre alabildi. Marsilya'nın B takımında forma giyen Elmaz, 2 gol atma başarısı gösterdi.

LİGDE İLK KEZ OYUNA GİRECEKKEN ŞANSSIZLIK

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Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın dün akşam Montpellier ile oynadığı lig maçında tam oyuna girecekken büyük şanssızlık yaşadı. Hazırlıklarını tamamlayıp kenara gelen genç oyuncu, oyun durmadığı için maça dahil olamadı. 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez bir lig maçında oynama şansını kaçırmış oldu.

GALATASARAY'DA DA YAŞAMIŞTI

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Galatasaray'da Fatih Terim döneminde benzer bir durum yaşanmıştı. Fatih Terim, genç oyuncuyu maçın son dakikalarında oyuna almak için yanına çağırmış fakat maç durmadığı için sahaya girememişti.


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