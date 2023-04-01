Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, kaderine mani olamıyor!

Galatasaray alt yapısından yetişen Bartuğ Elmaz'ın Fransa kariyeri istediği gibi gitmiyor. Igor Tudor yönetimindeki Marsilya'da forma giyen genç oyuncu forma şansı bulamıyor.

ŞANS BULAMIYOR

Marsilya'nın A takımında forma şansı bulmakta zorlnan Elmaz, sadece Fransa Kupası'nda 4 dakikalık süre alabildi. Marsilya'nın B takımında forma giyen Elmaz, 2 gol atma başarısı gösterdi.

LİGDE İLK KEZ OYUNA GİRECEKKEN ŞANSSIZLIK

Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın dün akşam Montpellier ile oynadığı lig maçında tam oyuna girecekken büyük şanssızlık yaşadı. Hazırlıklarını tamamlayıp kenara gelen genç oyuncu, oyun durmadığı için maça dahil olamadı. 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez bir lig maçında oynama şansını kaçırmış oldu.

GALATASARAY'DA DA YAŞAMIŞTI

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde benzer bir durum yaşanmıştı. Fatih Terim, genç oyuncuyu maçın son dakikalarında oyuna almak için yanına çağırmış fakat maç durmadığı için sahaya girememişti.



