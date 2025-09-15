SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta yeni takımı Vasco Da Gama ile gol attı! Brezilya'da ilk maç ilk gol...

Galatasaray’da transfer döneminde takımdan ayrılan Carlos Cuesta, yeni takımı Vasco da Gama'da oynadığı ilk maçtan maça damga vurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta yeni takımı Vasco Da Gama ile gol attı! Brezilya'da ilk maç ilk gol...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da transfer döneminde satın alma opsiyonuyla takımdan ayrılan Carlos Cuesta çıktığı ilk maça damga vurdu. Brezilya Ligi’ndeki ilk maçında takımının en iyilerinden oldu.

İLK MAÇ İLK GOL!

Galatasaray dan ayrılan Carlos Cuesta yeni takımı Vasco Da Gama ile gol attı! Brezilya da ilk maç ilk gol... 1

Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti. Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Galatasaray dan ayrılan Carlos Cuesta yeni takımı Vasco Da Gama ile gol attı! Brezilya da ilk maç ilk gol... 2

Ev sahibi Vasco Da Gama’da P.Coutinho (8.2) ile birlikte takımın en iyi oyuncusu olan Carlos Cuesta (7.4) attığı golle takımına büyük katkıda bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç'tan flaş açıklama! Kulüpler Birliği detayı gündem oldu...Ali Koç'tan flaş açıklama! Kulüpler Birliği detayı gündem oldu...
Trabzon'da yerel basın açtı ağzını yumdu gözünü...Trabzon'da yerel basın açtı ağzını yumdu gözünü...
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray gol Carlos Cuesta Vasco da Gama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.