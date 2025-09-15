Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta yeni takımı Vasco Da Gama ile gol attı! Brezilya'da ilk maç ilk gol...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da transfer döneminde satın alma opsiyonuyla takımdan ayrılan Carlos Cuesta çıktığı ilk maça damga vurdu. Brezilya Ligi’ndeki ilk maçında takımının en iyilerinden oldu.

İLK MAÇ İLK GOL!

Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti. Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Ev sahibi Vasco Da Gama’da P.Coutinho (8.2) ile birlikte takımın en iyi oyuncusu olan Carlos Cuesta (7.4) attığı golle takımına büyük katkıda bulundu.