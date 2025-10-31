SPOR

Galatasaray'dan ayrılan Efe Akman Andorra'da fırtına gibi başladı: İlk maçında asistini yaptı!

Galatasaray'dan FC Andorra'ya transfer olan 19 yaşındaki Efe Akman, yeni takımıyla ilk maçında etkileyici bir performans sergileyerek asist yapmayı başardı. Genç oyuncunun performansı İspanyol basınında da yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu

Galatasaray'dan LaLiga 2'ye transfer olan genç yetenek, Kral Kupası'nda sahneye çıktı.

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya LaLiga 2 ekibi FC Andorra'ya transfer olan genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya Kral Kupası'nda Valle de Egües'e karşı oynanan maçta ilk kez forma şansı buldu. Teknik direktörün kendisine güvenini boşa çıkarmayan Akman, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve takımının 5-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

İLK MAÇ İLK ASİST!

Galatasaray dan ayrılan Efe Akman Andorra da fırtına gibi başladı: İlk maçında asistini yaptı! 1

19 yaşındaki futbolcu, özellikle orta sahadan yaptığı şık bir asist ile dikkatleri üzerine çekti. Alex Petxarroman'ın attığı golde topu adrese teslim bir pasla buluşturan Akman, oyun zekası ve teknik yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Bu asist, genç oyuncunun İspanyol futboluna hızlı bir adaptasyon sürecine girdiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı. Maç boyunca enerjik ve istekli bir görüntü çizen Efe Akman, takımının hücum organizasyonlarında aktif rol alarak potansiyelini gözler önüne serdi. Savunmaya da gerekli katkıyı sağlayan Akman, top kapma ve pas arası gibi kritik müdahalelerde de başarılı oldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray dan ayrılan Efe Akman Andorra da fırtına gibi başladı: İlk maçında asistini yaptı! 2

Efe Akman'ın performansı, hem FC Andorra taraftarlarını hem de İspanyol futbol otoritelerini etkilemeyi başardı. Sosyal medyada da genç oyuncunun performansı övgüyle karşılandı. Birçok futbolsever, Akman'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atabileceğine dair umutlarını dile getirdi. Galatasaray altyapısından yetişen ve potansiyeliyle dikkat çeken Akman'ın, İspanya'da geçireceği bu deneyimle daha da gelişerek Türk futboluna önemli katkılar sağlaması bekleniyor. FC Andorra yönetimi de Akman'ın performansından oldukça memnun. Teknik heyet, genç oyuncunun takıma uyum sürecini yakından takip ederken, Akman'ın gelişimine katkı sağlayacak özel antrenman programları uyguluyor. Efe Akman'ın, LaLiga 2'de de forma şansı bulması ve performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmesi halinde, gelecekte daha büyük kulüplerin radarına girmesi kaçınılmaz olacaktır.

Galatasaray dan ayrılan Efe Akman Andorra da fırtına gibi başladı: İlk maçında asistini yaptı! 3

Efe Akman'ın FC Andorra formasıyla çıktığı ilk maçta sergilediği performans, genç oyuncunun potansiyelini ve gelecekte neler yapabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Asisti ve genel oyunuyla beğeni toplayan Akman, İspanya'da başarılı bir kariyere adım atma yolunda önemli bir başlangıç yaptı. Galatasaray'dan ayrılmış olsa da, Türk futbolseverler Akman'ın gelişimini yakından takip etmeye devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
