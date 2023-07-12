Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi belli oldu! İstanbul'da kaldı...

Galatasaray'dan ayrılan Gomis, Pendikspor ile anlaşma sağladı. Bu sene Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan İstanbul ekibi, Gomis'i kadrosuna katarak forvet transferini noktaladı.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

Fransız golcü ile her konuda anlaşan Pendikspor yetkilileri bu transferi kısa süre içinde açıklayacak.

HALA İSTANBUL'DA BEKLİYOR

Gomis, dün Aleyna Tilki ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde denk geldi. Yıldız golcü, "Seni yeniden görmek ne güzel bir sürpriz! Seni ne zaman duysam veya görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ımı hatırlatıyorsun! Teşekkür ederim ve en yakın zaman da konserinde görüşmek üzere.. Sevgiler!" dedi.



