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  4. Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi belli oldu! İstanbul'da kaldı...

Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi belli oldu! İstanbul'da kaldı...

12.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi biten Gomis takımdan ayrılmıştı. Futbolu bırakmayacağını ve kariyerine devam edeceğini açıklayan Fransız oyuncu İstanbul ekiplerinden Pendikspor ile anlaşma sağladı.

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan ayrılan Gomis, Pendikspor ile anlaşma sağladı. Bu sene Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan İstanbul ekibi, Gomis'i kadrosuna katarak forvet transferini noktaladı.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

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Fransız golcü ile her konuda anlaşan Pendikspor yetkilileri bu transferi kısa süre içinde açıklayacak.

HALA İSTANBUL'DA BEKLİYOR

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Gomis, dün Aleyna Tilki ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde denk geldi. Yıldız golcü, "Seni yeniden görmek ne güzel bir sürpriz! Seni ne zaman duysam veya görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ımı hatırlatıyorsun! Teşekkür ederim ve en yakın zaman da konserinde görüşmek üzere.. Sevgiler!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Pendikspor galatasaray gomis kata süper li ekipleri

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