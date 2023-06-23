Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata'nın yeni mesleği görenleri şaşırttı! Çok farklı bir alana yöneldi...

Futbol dünyasından bir Juan Mata geçti... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbol hayatına nokta koyup koymayacağı merak konusu olan Mata'nın kramponlarını asacağı iddia edildi. İspanyol futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını da şimdiden planladı.

SANATA YÖNELİYOR

Mata, Yayoi Kusama'nın halüsinasyon yaratan sürükleyici ortamları ve Ryan Gander'in bu yılki Manchester uluslararası festivalinin (MiF) sanat dalındaki kavramsal müdahaleleri gibi kişilerin yanında yerini almaya hazırlanıyor. Arkadaş çevresinde de hayal gücüyle tanınan ve sanata düşkün olduğu bilinen Mata'nın yeni alanı sanat olacak.

SANAT GALERİLERİNE GİDİYORDU

Futbolu bırakmadan önce yaptığı açıklamada Mata, "Enerjimin çoğu profesyonel kariyerime harcanıyor ama kendime biraz zaman ayırdığımda futboldan kopmayı seviyorum. Merak benim için önemli, bu yüzden bazen sanat galerilerine gitmem o kadar da şaşırtıcı değil. Daha önce bazı bireysel yönler üzerinde çalıştık, ancak tüm unsurların yapıldığını görmek harikaydı." demişti.



