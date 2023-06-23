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Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata'nın yeni mesleği görenleri şaşırttı! Çok farklı bir alana yöneldi...

23.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve futbola devam etmek istemeyen Juan Mata'nın yeni mesleği belli oldu. Futbolculuk kariyerinde gösterdiği başarılı performansın ardından yine futbolun içinde kalması beklenen İspanyol oyuncu farklı bir alana yöneldi.

Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata'nın yeni mesleği görenleri şaşırttı! Çok farklı bir alana yöneldi...
Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Futbol dünyasından bir Juan Mata geçti... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbol hayatına nokta koyup koymayacağı merak konusu olan Mata'nın kramponlarını asacağı iddia edildi. İspanyol futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını da şimdiden planladı.

SANATA YÖNELİYOR

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Mata, Yayoi Kusama'nın halüsinasyon yaratan sürükleyici ortamları ve Ryan Gander'in bu yılki Manchester uluslararası festivalinin (MiF) sanat dalındaki kavramsal müdahaleleri gibi kişilerin yanında yerini almaya hazırlanıyor. Arkadaş çevresinde de hayal gücüyle tanınan ve sanata düşkün olduğu bilinen Mata'nın yeni alanı sanat olacak.

SANAT GALERİLERİNE GİDİYORDU

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Futbolu bırakmadan önce yaptığı açıklamada Mata, "Enerjimin çoğu profesyonel kariyerime harcanıyor ama kendime biraz zaman ayırdığımda futboldan kopmayı seviyorum. Merak benim için önemli, bu yüzden bazen sanat galerilerine gitmem o kadar da şaşırtıcı değil. Daha önce bazı bireysel yönler üzerinde çalıştık, ancak tüm unsurların yapıldığını görmek harikaydı." demişti.


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