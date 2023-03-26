Galatasaray'dan ayrılan Marcao için ezeli rakip iddiası! Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakıyor...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun İspanya macerası sona eriyor. Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TEMAS HALİNDE

Sevilla'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Marcao ile ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladı.

MARCAO SICAK BAKIYOR

Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Henüz 26 yaşında olan ve sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Marcao'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.



