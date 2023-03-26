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Galatasaray'dan ayrılan Marcao için ezeli rakip iddiası! Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakıyor...

26.03.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'dan ayrılan Marcao için ezeli rakip iddiası! Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakıyor...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun İspanya macerası sona eriyor. Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TEMAS HALİNDE

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Sevilla'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Marcao ile ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladı.

MARCAO SICAK BAKIYOR

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Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Henüz 26 yaşında olan ve sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Marcao'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.


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Marcao fenerbahçe galatasaray sevilla yaşında sezon

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