Galatasaray'dan ayrılan Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor! Brezilyalı oyuncu İstanbul'a bile geldi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Marcao, sene başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklediği forma şansını bulamayan, aldığı sürelerde de istenen performansı sergileyemeyen savunma oyuncusu İstanbul'a geldi.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

Bu sezon henüz forma giyemeyen ve kas sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Sevilla antrenmanında çekilen fotoğraftaki durumu şaşkınlık yaratmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser, Marcao'yu ailesiyle birlikte İstanbul'da ağırladı. Siyah-beyazlı kulübün istemesi halinde Marcao'yu Beşiktaş'a getirebileceği iddia edilen Tarkan Ser'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.





