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Galatasaray'dan ayrılan Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor! Brezilyalı oyuncu İstanbul'a bile geldi

18.11.2023 13:09 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro karşılığında transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli forma şansı bulamamış, aldığı sürelerde ise istenen performansı sergileyememişti. Adı Türk ekipleriyle anılan yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Marcao, sene başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklediği forma şansını bulamayan, aldığı sürelerde de istenen performansı sergileyemeyen savunma oyuncusu İstanbul'a geldi.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

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Bu sezon henüz forma giyemeyen ve kas sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Sevilla antrenmanında çekilen fotoğraftaki durumu şaşkınlık yaratmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

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Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser, Marcao'yu ailesiyle birlikte İstanbul'da ağırladı. Siyah-beyazlı kulübün istemesi halinde Marcao'yu Beşiktaş'a getirebileceği iddia edilen Tarkan Ser'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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