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Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e Kasımpaşa talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e Kasımpaşa talip oldu. İstanbul ekibinin Yasin'le anlaşmasın kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e Kasımpaşa talip oldu

Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Kasımpaşa, transferde düğmeye bastı. Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin’le görüşecek. Bonservisi elinde olan başarılı futbolcuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray yasin öztekin

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