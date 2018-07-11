Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e Kasımpaşa talip oldu

Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Kasımpaşa, transferde düğmeye bastı. Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin’le görüşecek. Bonservisi elinde olan başarılı futbolcuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.
(FANATİK)
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