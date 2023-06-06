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Galatasaray'dan ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Berkan Mahmut Keskin 3 yıllığına Bandırmaspor'da

06.06.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden şampiyon Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılılar'dan TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilen Berkan Mahmut Keskin, bonservisiyle Bandırma ekibinin yolunu tuttu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Berkan Mahmut Keskin 3 yıllığına Bandırmaspor'da
Berkan Mahmut Keskin

Berkan Mahmut Keskin

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Royal Hastanesi Bandırmaspor
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Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

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Sarı-Kırmızılılar'da ilk ayrılık belli oldu. Buna göre; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray'dan kiralanan ve bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile satın alma opsiyonu kullanılarak 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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