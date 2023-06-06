Galatasaray'dan ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu! Berkan Mahmut Keskin 3 yıllığına Bandırmaspor'da

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Sarı-Kırmızılılar'da ilk ayrılık belli oldu. Buna göre; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray'dan kiralanan ve bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile satın alma opsiyonu kullanılarak 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

