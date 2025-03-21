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  4. Galatasaray'dan ayrıldı, Eintracht Frankfurt’a gitmişti! Michy Batshuayi kırılması zor bir rekora imza attı

Galatasaray'dan ayrıldı, Eintracht Frankfurt’a gitmişti! Michy Batshuayi kırılması zor bir rekora imza attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 08:04
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Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Michy Batshuayi 9. farklı takımıyla Avrupa arenasında yer alarak rekor kırdı. Batshuayi, Nicolas Anelka'yı bu alanda geçmiş oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrıldı, Eintracht Frankfurt’a gitmişti! Michy Batshuayi kırılması zor bir rekora imza attı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olan Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi, Frankfurt’un Ajax ile oynadığı mücadelede oyuna girerek kırılması zor bir rekoru hanesine yazdırdı.

ANELKA'YI GEÇTİ

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31 yaşındaki forvet oyuncusu, Anelka’yı geride bırakarak 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

9 FARKLI TAKIM İLE AVRUPA'DA

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Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa’da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.

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