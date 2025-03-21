Galatasaray'dan ayrıldı, Eintracht Frankfurt’a gitmişti! Michy Batshuayi kırılması zor bir rekora imza attı

Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olan Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi, Frankfurt’un Ajax ile oynadığı mücadelede oyuna girerek kırılması zor bir rekoru hanesine yazdırdı.
31 yaşındaki forvet oyuncusu, Anelka’yı geride bırakarak 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa’da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum