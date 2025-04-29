Galatasaray'dan ayrılıp ABD'ye gitmişti! Yenilince Zaha ve taraftar birbirine girdi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve eleştirilerin odağında bulunan Wilfried Zaha kendisini eleştiren Charlotte taraftarına tepki gösterdi.

"SUÇLU BİR ŞEKİLDE BENİM"

Galatasaray'da oynadığı dönemde de yayın yaptığı platformalar üzerinden taraftarlarla polemik yaşayan Zaha kendisini eleştiren Charlotte taraftarına, "Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. Dripling yapıyorum. Bencilim. Basit oynuyorum. Bana ödenenin karşılığını vermiyorum. Şut atıyorum. Pas vermeliydin, pas veriyorum... Şansları gole çevirmeliyim... Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma" ifadelerini kulllandı.

Zaha'nın bu çıkışı sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.