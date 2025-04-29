SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
42
42
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrılıp ABD'ye gitmişti! Yenilince Zaha ve taraftar birbirine girdi

Galatasaray'dan ayrılıp ABD'ye gitmişti! Yenilince Zaha ve taraftar birbirine girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.04.2025 13:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fildişlili yıldız oyuncu Wilfried Zaha, MLS takımı ekibi Charlotte'de son hafta oynadığı karşılaşmanın ardından alınan mağlubiyetin faturası kendisine kesilince takımı ve Zaha'yı eleştiren taraftar ile tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrılıp ABD'ye gitmişti! Yenilince Zaha ve taraftar birbirine girdi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve eleştirilerin odağında bulunan Wilfried Zaha kendisini eleştiren Charlotte taraftarına tepki gösterdi.

"SUÇLU BİR ŞEKİLDE BENİM"

GettyImages-2202717576

Galatasaray'da oynadığı dönemde de yayın yaptığı platformalar üzerinden taraftarlarla polemik yaşayan Zaha kendisini eleştiren Charlotte taraftarına, "Maçı kaybettik ve bir şekilde suçlu Zaha oldu. Dripling yapıyorum. Bencilim. Basit oynuyorum. Bana ödenenin karşılığını vermiyorum. Şut atıyorum. Pas vermeliydin, pas veriyorum... Şansları gole çevirmeliyim... Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma" ifadelerini kulllandı.

Zaha'nın bu çıkışı sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.

Canlı Skor

Başkan müjdeyi verdi! "Muslera'nın yerine gelecek isim ve forvet transferi..."Başkan müjdeyi verdi! "Muslera'nın yerine gelecek isim ve forvet transferi..."
Berat Albayrak da aralarındaydı!Berat Albayrak da aralarındaydı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray taraftar zaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Evde bulunan paraların kaynağını tek tek açıkladı

Evde bulunan paraların kaynağını tek tek açıkladı

Ahmet Çakar F.Bahçe'nin şampiyonluğunu böyle ilan etti! İşte Çakar'ın puan hesabı...

Ahmet Çakar F.Bahçe'nin şampiyonluğunu böyle ilan etti! İşte Çakar'ın puan hesabı...

Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklamalar: Zamanı geldiğinde konuşacağım...

Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklamalar: Zamanı geldiğinde konuşacağım...

Berat Albayrak da aralarındaydı!

Berat Albayrak da aralarındaydı!

Icardi gece yarısı paylaştı, F.Bahçelilere seslendi! Ali Koç mesajı olay oldu

Icardi gece yarısı paylaştı, F.Bahçelilere seslendi! Ali Koç mesajı olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.