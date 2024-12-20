Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Hakim Ziyech'e Süper Lig ekibi sürpriz bir şekilde talip oldu

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği belli oluyor. Trabzonspor maçının geniş kadrosuna alınmayarak üstü çizilen Faslı oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi.

SÜPER LİG'DEN TALİP VAR

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Ziyech'e Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Faslı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İstanbul temsilcisi bu niyetini sarı-kırmızılılara bildirdi.

ZIYECH İSTANBUL'DA KALMAYA SICAK

Düzenini İstanbul'a taşıyan Ziyech'in, Başakşehir'e sıcak baktığı fakat görüşmelerin daha da ciddileşmesinin sonunda net kararını vereceği aktarıldı.