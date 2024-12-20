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Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Hakim Ziyech'e Süper Lig ekibi sürpriz bir şekilde talip oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 09:41
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Galatasaray'da gözden düşen Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Ziyech'in bu kararının ardından Süper Lig kulübü Faslı oyuncu için devreye girdi ve ilgisini Galatasaray kulübüne iletti.

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Hakim Ziyech'e Süper Lig ekibi sürpriz bir şekilde talip oldu
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği belli oluyor. Trabzonspor maçının geniş kadrosuna alınmayarak üstü çizilen Faslı oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi.

SÜPER LİG'DEN TALİP VAR

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Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Ziyech'e Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Faslı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İstanbul temsilcisi bu niyetini sarı-kırmızılılara bildirdi.

ZIYECH İSTANBUL'DA KALMAYA SICAK

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Düzenini İstanbul'a taşıyan Ziyech'in, Başakşehir'e sıcak baktığı fakat görüşmelerin daha da ciddileşmesinin sonunda net kararını vereceği aktarıldı.

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Başakşehir galatasaray hakim ziyech ziyech
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