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Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihe geçecek prim! Turu geçerlerse...

17.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da herkes Barcelona maçına kilitlendi. Süper Lig'de şampiyonluk umudu kalmayan sarı-kırmızılılarda tek hedef Barcelona'yı eleyip tarih yazmak. Bunun için hafta başından beri çok sıkı çalışan Domenec Torrent ve teknik heyeti kendine güveniyor... Başkan Burak Elmas da takıma destek olmak için turu geçmeleri halinde tarihi bir prim vereceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihe geçecek prim! Turu geçerlerse...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesi gözünü kararttı. Karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda takımı izleyen Elmas, oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi. Futbolcularla sık sık konuşarak onlara moral veren Elmas'tan büyük müjde geldi...

TURU GEÇERLERSE 650 BİN EURO

Takıma Barça sınavında şans dileyen Başkan, tur primini de açıkladı. Barcelona'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde, Sarı-Kırmızılı oyunculara 650 bin Euro prim dağıtılacağını açıklayan Elmas'ın müjdesi, Florya'da bayram havası yarattı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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