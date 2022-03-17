Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihe geçecek prim! Turu geçerlerse...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesi gözünü kararttı. Karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda takımı izleyen Elmas, oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi. Futbolcularla sık sık konuşarak onlara moral veren Elmas'tan büyük müjde geldi...

TURU GEÇERLERSE 650 BİN EURO

Takıma Barça sınavında şans dileyen Başkan, tur primini de açıkladı. Barcelona'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde, Sarı-Kırmızılı oyunculara 650 bin Euro prim dağıtılacağını açıklayan Elmas'ın müjdesi, Florya'da bayram havası yarattı.



