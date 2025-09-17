SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Barış Alper'in sözleşmesine tek şartla zam! Yıldız isim şartı kabul ederse büyük bir zam alıyor...

Galatasaray’da Suudi Arabistan’dan yıllık 12 milyon euro teklif alan Barış Alper Yılmaz için zam kapıda. Sarı kırmızılı yönetim yıldız isimle zam konusunda görüşmelerde bulunurken, zam öncesi Galatasaray Yönetimi'nin Barış Alper'den kritik bir talebi var.

Galatasaray'dan Barış Alper'in sözleşmesine tek şartla zam! Yıldız isim şartı kabul ederse büyük bir zam alıyor...
Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Galatasaray’da Suudi Arabistan ekibi Neom’dan aldığı yıllık 12 milyon euro teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Barış Alper Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu ile zamlı şekilde sözleşme yenilemek isteyen Cimbom, oyuncuya tek bir şart sundu.

BÜYÜK ZAM YOLDA!

Galatasaray dan Barış Alper in sözleşmesine tek şartla zam! Yıldız isim şartı kabul ederse büyük bir zam alıyor... 1

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da yönetim, yıldız futbolcunun 2 milyon euro olan yıllık ücretini 5 milyon euroya çıkararak Barış Alper'in gönlünü almak istiyor.

TEK ŞART VAR!

Galatasaray dan Barış Alper in sözleşmesine tek şartla zam! Yıldız isim şartı kabul ederse büyük bir zam alıyor... 2

Milli oyuncunun menajeri Tuncay Maldan Barış’ın takımdan ayrılması için büyük çaba harcamış ve yaptığı açıklamayla da sarı kırmızılıların tepkisini çekmişti. Yönetim ise bu konuda harekete geçti. Galatasaray Yönetimi'nin Barış Alper Yılmaz'dan, menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırmasını istediği ileri sürüldü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunan basketbolcu'dan bir flaş hareket daha!Yunan basketbolcu'dan bir flaş hareket daha!
Ali Koç'tan sürpriz yönetim kurulu listesi!Ali Koç'tan sürpriz yönetim kurulu listesi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Zam Barış Alper Yılmaz galatasaray suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.