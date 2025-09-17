Galatasaray'dan Barış Alper'in sözleşmesine tek şartla zam! Yıldız isim şartı kabul ederse büyük bir zam alıyor...

Süper Lig devi Galatasaray’da Suudi Arabistan ekibi Neom’dan aldığı yıllık 12 milyon euro teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Barış Alper Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu ile zamlı şekilde sözleşme yenilemek isteyen Cimbom, oyuncuya tek bir şart sundu.

BÜYÜK ZAM YOLDA!

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da yönetim, yıldız futbolcunun 2 milyon euro olan yıllık ücretini 5 milyon euroya çıkararak Barış Alper'in gönlünü almak istiyor.

TEK ŞART VAR!

Milli oyuncunun menajeri Tuncay Maldan Barış’ın takımdan ayrılması için büyük çaba harcamış ve yaptığı açıklamayla da sarı kırmızılıların tepkisini çekmişti. Yönetim ise bu konuda harekete geçti. Galatasaray Yönetimi'nin Barış Alper Yılmaz'dan, menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırmasını istediği ileri sürüldü.