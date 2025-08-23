Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Kayseripsor maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusu olurken, Kayserispor maç kadrosu belli oldu. Lige ikide iki yaparak 6 puanla başlayan Galatasaray, aBarış Alper Kayseri'ye götürülmüyor, Osimhen ilk 11'e dönüyor.

ANTRENMANLARA ÇIKMAMIŞTI

NEOM'dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almayacak.

Mental olarak hazır görünmeyen Barış Alper hocası Okan Buruk ile görüşerek affını istedi. Okan Buruk ise kendisini bu maça veremeyecek olan Barış Alper'i kadroya almadı.

OSIMHEN İLK 11'DE OLACAK

Karagümrük’e karşı oyuna sonradan giren ve fiziksel olarak günden günde hazır hale gelen Victor Osimhen ise bu maç ile beraber ilk 11’e dönüyor.

LEMINA DA KADRODA YOK

Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle;