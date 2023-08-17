Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert cevap! ''Hadsizlik, özür dilesinler''

Galatasaray'ın eski futbolcusu Rashica'nın transfer edilmesinin ardından yapılan video sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konuyla ilgili sarı-kırmızılı cepheden peş peşe açıklamalar geldi.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

DURSUN ÖZBEK: ÖZÜR DİLESİNLER

Dursun Özbek, "Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek lazım, öğrenmek lazım. Eğer bize böyle bir yakıştırma yapıyorsanız, bizi iyi tanımanız lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi olan, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR CAMİAYI ELİ KANLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLENDİRMEK..."

Dursun Özbek, "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir camiayı eli kanlı bir terör örgütüyle ilişkilendirmek, yakıştırmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve gaf, Galatasaray'ı tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Niye biz Beşiktaş'la sahada rekabet edemiyoruz? Onlar da çok eski bir kulüp. Yıllardır mücadele ediyoruz, kardeşliğimiz var, onlara her zaman saygılıyız. Niye buna ihtiyaç duydunuz? Bundan ne elde ettiniz diye Beşiktaşlı yöneticilere sormak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"TETE TRANSFERİNDE RİSK GÖRMEDİK"

Dursun Özbek, "Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak." dedi.

