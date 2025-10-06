Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde yaşanan 'kural hatası' iddiası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik karar!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Galatasaray–Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mücadelede kural hatası yapıldığı ileri sürüldü.

'OYUNU 4 KEZ DURDURDU'

Futbol oyun kurallarına göre takımlar, maç boyunca 5 oyuncu değişikliğini en fazla 3 oyun duraklamasında gerçekleştirebiliyor. Ancak Beşiktaş’ın derbide oyuncu değişiklikleri için oyunu 4 kez durdurduğu belirtildi.

"KURAL HATASI YAPILDI"

Tartışma yaratan an ise hakem Yasin Kol’un oyunu başlattıktan kısa bir süre sonra yeniden düdük çalarak Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğine izin vermesiyle yaşandı. Bu durum, “kural hatası yapıldı” iddialarını beraberinde getirdi.

GALATASARAY'DAN BEKLENMEDİK KARAR!

Karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösteren Galatasaray cephesinin, kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bu konuda herhangi bir resmi başvuru yapmayacak.