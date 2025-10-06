SPOR

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde yaşanan 'kural hatası' iddiası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik karar!

Beşiktaş oyuncu değişikliği için maçı 4 kez durdururken, bunun kural hatası olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Galatasaray cephesinin bu konuyla ilgili TFF'ye gitmesi beklenirken yönetimden beklenmedik bir karar çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten GalatasarayBeşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mücadelede kural hatası yapıldığı ileri sürüldü.

'OYUNU 4 KEZ DURDURDU'

Galatasaray dan Beşiktaş derbisinde yaşanan kural hatası iddiası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik karar! 1

Futbol oyun kurallarına göre takımlar, maç boyunca 5 oyuncu değişikliğini en fazla 3 oyun duraklamasında gerçekleştirebiliyor. Ancak Beşiktaş’ın derbide oyuncu değişiklikleri için oyunu 4 kez durdurduğu belirtildi.

"KURAL HATASI YAPILDI"

Galatasaray dan Beşiktaş derbisinde yaşanan kural hatası iddiası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik karar! 2

Tartışma yaratan an ise hakem Yasin Kol’un oyunu başlattıktan kısa bir süre sonra yeniden düdük çalarak Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğine izin vermesiyle yaşandı. Bu durum, “kural hatası yapıldı” iddialarını beraberinde getirdi.

GALATASARAY'DAN BEKLENMEDİK KARAR!

Galatasaray dan Beşiktaş derbisinde yaşanan kural hatası iddiası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden beklenmedik karar! 3

Karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösteren Galatasaray cephesinin, kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bu konuda herhangi bir resmi başvuru yapmayacak.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Dursun Özbek Derbi son dakika beşiktaş galatasaray tff
