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Galatasaray'dan Beşiktaşlı Rosier için teklif

09.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Valentin Rosier'in transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaşlı Rosier için teklif

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier'in geleceği merak konusu oldu. Rosier ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

G.SARAY'DAN ROSIER İÇİN TEKLİF

Fanatik'te yer alan habere göre; Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

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3,5-4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!

Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ROSIER'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

FUTBOLCU NE DEMİŞTİ?

Daha önce verdiği bir röportajda Valentin Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmeleri beklediğini ifade etmişti. Beşiktaşlı yöneticiler ise Rosier'in transferi için görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier
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