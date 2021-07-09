Galatasaray'dan Beşiktaşlı Rosier için teklif

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier'in geleceği merak konusu oldu. Rosier ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.
Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Daha önce verdiği bir röportajda Valentin Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmeleri beklediğini ifade etmişti. Beşiktaşlı yöneticiler ise Rosier'in transferi için görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.
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