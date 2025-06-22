Galatasaray’dan bir ilk daha! 5 yıldızlı forma 406 yıllık heykele giydirilecek

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, bu kez Belçika’nın başkenti Brüksel’de, şehrin 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykelini süsleyecek.

TARİHİNDE İLK KEZ TÜRK TAKIMI FORMASI GİYECEK

Belçika’nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek bin 100’den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce yalnızca Brüksel’in yerel futbol takımı Anderlecht’in formasını giymişti. Bu anlamlı etkinlikle birlikte, Manneken Pis’in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması da yer alacak.

KUTLAMA SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği’nin girişimleriyle düzenlenen bu özel kutlama, 24 Haziran Salı günü saat 15.00’te, Brüksel’in kalbi Grand Place Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Philippe Close da katılım sağlayacak.

Galatasaray, 5 yıldızlı gururunu Avrupa’nın merkezine taşırken; tarihine, başarılarına ve milyonlarca taraftarının coşkusuna bir kez daha anlam katıyor.