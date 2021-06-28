Galatasaray'dan bir imza daha! Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz hafta Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturdu, 5. Fatih Terim dönemi resmen başladı... Yönetimsel açıdan tüm belirsizlikleri çözen Sarı-Kırmızılılar'da iş şimdi sportif başarıya geldi.

BORÇSUZLUK KAĞIDI UEFA'YA GÖNDERİLECEK

Bu doğrultuda transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, yönetim oyuncularından borçsuzluk kağıdı alacak ve dosyalarını UEFA'ya gönderecek. Ardından bombalar art arda patlayacak.

TRANSFER HIZ KAZANDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yurt dışı transfer görüşmeleri için Işıtan Gün'ü görevlendirdi. Türkiye'deki transfer pazarıyla ise bizzat başkan Burak Elmas ilgileniyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILAN İSİMLER AÇIKLANACAK

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam Galatasaray'da prensip anlaşmasına varılan isimler bu hafta KAP'a bildirilecek.

ONYEKURU AÇIKLANACAK

Galatasaray'da ilk açıklanacak isimlerden biri Henry Onyekuru olacak. Mustafa Cengiz döneminde 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayan Nijeryalı oyuncu için Monaco ile el sıkışıldı.Aslan, Fransız ekibine 2.5-3 milyon Euro bandında bir rakam ödeyecek ve en geç yarına kadar bu transfer resmi olarak açıklanacak.

TERİM, BARIŞ ALPER YILMAZ'I ÖZELLİKLE İSTEDİ

Genç ve gelecek vadeden isimleri de yakından takip eden Fatih Terim, Keçiörengücü formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı ısrarla istediğini yönetime bildirmişti.Cim Bom, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor'un da listesinde yer alan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini de 1.5 milyon Euro artı bir oyuncu karşılığında bitirdi.

ARDA TURAN VE EMRE AKBABA DA İMZALIYOR

İç transferde daha önce Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme yenileyen Aslan, Arda Turan ve Emre Akbaba'yla da nikah tazeleyecek. İki oyuncu da senelik 8 milyon TL kazanacak. Arda'yla 1+1 yıllık, Emre'yle de 3 senelik yeni kontrat imzalanacak.



