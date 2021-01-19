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Galatasaray'dan bir Sörloth atağı daha

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2021 10:16 | Son Güncelleme

Falcao'dan umudu kesen, Diagne'ye de bel bağlamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda ret cevabı aldığı Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece 1 gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki santrforun kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak.

Galatasaray'dan bir Sörloth atağı daha

Falcao'dan umudu kesen, Diagne'ye de bel bağlamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda ret cevabı aldığı Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece 1 gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki santrforun kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak.

Galatasaray'da ikinci Sörloth operasyonu... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız, Almanya'da aradığını bulamadı.

Almanya'da aradığını bulamadı. Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki santrfor, son karşılaşmada süre dahi alamadı.

Hocası Nagelsmann, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon Euro'yu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" demişti.

Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın, yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor.

Alman medyasında yer alan iddialara göre, Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce, Sörloth'un kiralanması halinde, Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti.

Ancak Norveçli yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar listedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelerek, Sörloth'u sezon sonuna kadar kiralamak üzere yeni bir teklif sunacak.

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