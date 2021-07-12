Galatasaray'dan Boluspor'a kiralandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladıkları genç oyuncu Emin Bayram'ı bir kez daha kadrosuna kattı.

Boluspor, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, "Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.

