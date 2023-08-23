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Galatasaray'dan bu akşam rakibi bile şaşırtacak hamle! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj...

23.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Molde’nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda bu akşam TSİ 22.00’de deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

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Leicester City'ye transfer olması beklenen Yunus Akgün'ü ilk 11'de oynatacak Okan Buruk, rakibi bile şaşırtacak. Yapılan son taktik idmanda maç kadrosunda olacağı öğrenilen Yunus Akgün'ü sürpriz tercih olarak kullanacak.

MUHTEMEL 11'LER

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Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

SON 16 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

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Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON 8 DEPLASMANDA YENİLGİ YOK

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Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

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