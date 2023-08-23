Galatasaray'dan bu akşam rakibi bile şaşırtacak hamle! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda bu akşam TSİ 22.00’de deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Leicester City'ye transfer olması beklenen Yunus Akgün'ü ilk 11'de oynatacak Okan Buruk, rakibi bile şaşırtacak. Yapılan son taktik idmanda maç kadrosunda olacağı öğrenilen Yunus Akgün'ü sürpriz tercih olarak kullanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

SON 16 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON 8 DEPLASMANDA YENİLGİ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

