SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

03.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Hatayspor karşısında 29 dakikada 2-0 geri düştü. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ilk kez ilk 30 dakikalık bölümde iki gol yedi.

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.

Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

BU SEZON BİR İLK

Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Sarı Kırmızılılar ayrıca bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı (diğer ikisi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük deplasmanları).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Bu futbolunun izahı yokBu futbolunun izahı yok
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

G.Saray zirve yarışında yara aldı

G.Saray zirve yarışında yara aldı

Canlı yayında eşinden özür diledi

Canlı yayında eşinden özür diledi

Milli takımda koronavirüs patlaması! 2 yıldız daha...

Milli takımda koronavirüs patlaması! 2 yıldız daha...

Fırtına, Yiğidolar'a işlemedi

Fırtına, Yiğidolar'a işlemedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Diğer Haberler

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray'dan bu sezon ilk!

Leven Şahin: "Galatasaray'ın bu futbolunun izahı yok"

Bu futbolunun izahı yok

Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Gedson Fernandes: Bu skoru beklemiyorduk

Bu skoru beklemiyorduk

MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 3-0 Galatasaray

G.Saray zirve yarışında yara aldı

Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin maç sonunda eşinden özür diledi

Canlı yayında eşinden özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.