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Galatasaray'dan Büyükçekmece'ye karşı kritik kayıp!

28.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 105-101 mağlup oldu.

Galatasaray'dan Büyükçekmece'ye karşı kritik kayıp!

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Büyükçekmece Basketbol'un 105-101'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 18. mağlubiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 3 maç aradan sonra galip gelerek 9. galibiyetini aldı.

SON DAKİKALARDA OLAY!

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu. Abdurrahim Albayrak, Matt Farrell'a tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Matt Farrell'ı hakeme şikayet etti.

Polisin güvenlik önlemlerinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2

  1. Periyot: 33-27

Devre: 55-48

  1. Periyot: 80-73
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