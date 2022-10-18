Galatasaray'dan Caner Erkin girişimi! Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleşecek...

Sezona müthiş bir giriş yapan Caner Erkin, Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti. Yabancı sınırı nedeniyle Patrick van Aanholt'u oynatmak istemeyen Okan Buruk o bölgeye Türk bir oyuncu istiyor. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılarda gündeme Caner Erkin geldi.

TARAFTARIN NABZI YOKLANACAK

Bir dönem Galatasaray'da oynayan tecrübeli oyuncunun diğer takımlarda da oynamasından dolayı tepkiden çekiniliyor. Taraftarın nabzını tutacak Dursun Özbek yönetimi, son kararını devre arasında verecek.

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK

Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin ile devre arasında görüşmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncunu kadroya katarak yabancı sınırına çözüm bulmayı hedefliyor.



