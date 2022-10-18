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Galatasaray'dan Caner Erkin girişimi! Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleşecek...

18.10.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli rotasyonuna çare bulmak isteyen Galatasaray'da ilginç bir atak geldi. Fatih Karagümrük'te bu sezon harikalar yaratan Caner Erkin fikri yönetim içinde konuşulmaya başlandı. Oynadığı 9 maçta 6 asist yapan deneyimli oyuncu için devre arasında girişim yapılabilir. Taraftarın tepkisinden çekinen Galatasaray yönetimi, nabız yokladıktan sonra harekete geçecek.

Galatasaray'dan Caner Erkin girişimi! Eğer taraftar onaylarsa bu transfer gerçekleşecek...
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Sezona müthiş bir giriş yapan Caner Erkin, Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti. Yabancı sınırı nedeniyle Patrick van Aanholt'u oynatmak istemeyen Okan Buruk o bölgeye Türk bir oyuncu istiyor. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılarda gündeme Caner Erkin geldi.

TARAFTARIN NABZI YOKLANACAK

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Bir dönem Galatasaray'da oynayan tecrübeli oyuncunun diğer takımlarda da oynamasından dolayı tepkiden çekiniliyor. Taraftarın nabzını tutacak Dursun Özbek yönetimi, son kararını devre arasında verecek.

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK

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Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin ile devre arasında görüşmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncunu kadroya katarak yabancı sınırına çözüm bulmayı hedefliyor.


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