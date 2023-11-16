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Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi! Devre arasında anlaşma sağlanması bekleniyor

16.11.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Eyüpspor'da bu sezon harikalar yaratan Caner Erkin'i Galatasaray istiyor. Angelino'nun yerine sol bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Arda Turan ile ikinci baharını yaşayan tecrübeli oyuncuya Galatasaray talip oldu.

Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Galatasaray'da gündem sol bek transferi... Angelino'dan beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar bu bölgeye oyuncu arayışlarına başlamıştı. Yabancı kuralı nedeniyle tercihini Türk bir oyuncudan yana kullanmak isteyen Galatasaraylı yetkililer gözünü eski futbolcusu Caner Erkin'e dikti.

BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR

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Sezon başında Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin çıktığı 11 maçta 5 gol, 4 asistlik performansla göz doldurdu. Arda Turan'ın önderliğinde adeta ikinci baharını yaşayan tecrübeli oyuncu takımı için önemli rol oynuyor.

GALATASARAY YENİDEN İSTEDİ

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Caner Erkin'i sarı-kırmızılı yönetim yeniden istiyor. Bu durumu Caner Erkin'in menajerine ileten Galatasaraylı yetkililer, devre arasında Eyüpspor'a resmi teklifi yapacak. Caner Erkin'e 1.5 yıllık sözleşme önerecek Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyla resmen anlaşması bekleniyor.

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