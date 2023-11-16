Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi! Devre arasında anlaşma sağlanması bekleniyor

Galatasaray'da gündem sol bek transferi... Angelino'dan beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar bu bölgeye oyuncu arayışlarına başlamıştı. Yabancı kuralı nedeniyle tercihini Türk bir oyuncudan yana kullanmak isteyen Galatasaraylı yetkililer gözünü eski futbolcusu Caner Erkin'e dikti.

BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR

Sezon başında Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin çıktığı 11 maçta 5 gol, 4 asistlik performansla göz doldurdu. Arda Turan'ın önderliğinde adeta ikinci baharını yaşayan tecrübeli oyuncu takımı için önemli rol oynuyor.

GALATASARAY YENİDEN İSTEDİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Caner Erkin'i sarı-kırmızılı yönetim yeniden istiyor. Bu durumu Caner Erkin'in menajerine ileten Galatasaraylı yetkililer, devre arasında Eyüpspor'a resmi teklifi yapacak. Caner Erkin'e 1.5 yıllık sözleşme önerecek Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyla resmen anlaşması bekleniyor.





