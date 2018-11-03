SPOR

Galatasaray'dan çok sert hakem açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Galatasaray'dan çok sert hakem açıklaması!

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a ve VAR hakemlerine tepki gösterilen açıklamada Galatasaray'ın tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağı ifade edilirken, hakemlerin, hakim olmadığına dikkat çekildi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler. Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir. Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa; ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler. Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir. Hakemler, fairplay (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır. Hakemler ve Kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir. Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir. VAR’lı ya da VAR’sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar Camiamızın sabrını taşırmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mhk süper lig Fenerbahçe VAR

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eee alıştınız tabii geçen sene kadıköyde FB lehine verilmeyen 3 penaltı 2 kırmızı kart sonrasında Alanyadan alınan bedava 3 puan sonra şampiyon en iyi teknik direktör seçil at yaprağına kelebek konmuş gibi papyon tak utanmadan git ödül al bu yalakasaraylılar ne istiyor biliyormusunuz tüm maçlarını bülent yıldırım ve cüneyt çakır yönetsin Haluk Ulusoy TFF başkanı olsun yahu bu terim denen soytarının aldığı tüm şampiyonluklar şaibeli tamamı hakem destekli aldığı kupaları götürün bir hastahanenin yoğun bakım ünitesine verin ördek olarak kullanılsın müzenizdeki pisliklerden kurtulun
bu hakem hep aynı şey yapıyor büyük Galatasaray bu hakeme haddini bildirmeli
Geçen yıl, Alanyada ki hakemler gördüğünü çalmış mı?
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