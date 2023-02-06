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Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

06.02.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve birçok ili etkileyen depremler sonrasında yardım kampanyası başlattı.

Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu.

İhtiyaç listesinde belirlenen ürünler şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik, Kışlık Eldiven-Bere-Atkı, Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot, Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri (Bebek bezi-Hijyenik ped), El Feneri ve kalem pil.

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