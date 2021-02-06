SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

06.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında Ryan Donk'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazları yapıldı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Mustafa Pektemek 90+7'de Sumudica'yı devirdiMustafa Pektemek 90+7'de Sumudica'yı devirdi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Karar verildi! Yıldız oyuncu derbide yok!

Karar verildi! Yıldız oyuncu derbide yok!

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Diğer Haberler

Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

Galatasaray'dan derbide penaltı itirazı

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Mustafa Pektemek 90+7'de Sumudica'yı devirdi

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri

Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

Daum'dan ilginç derbi benzetmesi

TFF'den Çebi'ye tebrik mesajı

TFF'den Çebi'ye tebrik mesajı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Kulüpler Birliği yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.