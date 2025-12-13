Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Piyasa değeri 45 milyon Euro...

Sakat ve cezalı oyunculardan ötürü sık sık başı derde giren Galatasaray, devre arasında yapacağı transferlerle bu sorunu kökünden halletmek istiyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekip, orta saha rotasyonuna yeni bir isim eklemek için kolları sıvadı.

ORTA SAHAYA SAMBACI GELİYOR!

Fotomaç gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Ederson'u transfer etmek istiyor.

FORMÜL KİRALIK!

Haberde yer alan bilgiye göre; Cimbom, 26 yaşındaki sağ ayaklı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bergamo ekibinin formasını bu sezon 15 maçta terleten orta saha 1 gollük performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro civarında olan Ederson'un Atalanta ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.