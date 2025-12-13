Kimse beklemiyordu! Galatasaray'a Lookman transferinde dev engel

Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliği süren Galatasaray'da Ademola Lookman isteği devam ediyor. Hem santrfor hem de kanat bölgesinde forma giyebilecek bir yıldız arayışında olan Cimbom, transferdeki kararlılığını sürdürmeyi hedeflese de Nijeryalı oyuncunun tek talibi Galatasaray değil.

Somos Fanaticos'ta yer alan haber göre Tottenham, ocak ayı transfer döneminin açılmasından önce Ademola Lookman'ın durumunu izlemeyi sürdürüyor. Atalanta forması giyen hücum oyuncusu, İngiliz kulübünün radarında kalmaya devam ederken, Spurs cephesi oyuncuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip ediyor.

İngiliz kulübünün, Lookman'ı yakından takip etse de daha yüksek bir profil arayışında olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında. Özellikle Real Madrid'den Rodrygo ve milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Tottenham için Lookman'dan daha öncelikli bir pozisyonda yer alıyor.