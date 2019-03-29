Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapan Sarı-kırmızılılar, daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.
Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde çalışırken, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.
Mbaye Diagne’nin ise yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi. Senegalli golcünün tedavisine başlanıldığı ifade edildi. Öte yandan Konstantinos Mitroglou'nun da tedavisinin ardından salonda çalıştığı bildirildi. Yuto Nagatomo da, fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Arjantinli yıldızdan flaş milli takım kararı!
'Bu fotoğraftakilerin ortak özelliği nedir?'
Fenerbahçe'den 'farklı' prova
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
G.Saray'a Belçikalı yıldız!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
Trabzonspor'a kötü haber
Fikret Orman'dan Cenk Tosun bombası
Fikret Orman'dan Kagawa hamlesi
'Ünal Karaman bizim evladımız'
En değerli yine Moses oldu!
Pato'nun yeni takımı belli oldu
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Okuyucu Yorumları 1 yorum