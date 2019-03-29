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Galatasaray'dan Diagne açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mbaye Diagne’nin ise yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi. Senegalli golcünün tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapan Sarı-kırmızılılar, daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde çalışırken, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.

Mbaye Diagne’nin ise yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi. Senegalli golcünün tedavisine başlanıldığı ifade edildi. Öte yandan Konstantinos Mitroglou'nun da tedavisinin ardından salonda çalıştığı bildirildi. Yuto Nagatomo da, fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray Diagne Spor Toto Süper Lig Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
malatya bunları kevgir eder. eğer hakem faktörü devreye girmezse tabi.
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