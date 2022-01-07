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Galatasaray'dan dijitalde dev atılım! Metaverse 3 projesi için yatırım kararı alındı

07.01.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde sözünü verdiği dijital projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Facebook’un Metaverse 3 projesinde yer alacak. Satın alınacak alanlarda bir Galatasaray şehri ve dünyası kurulacak.

Galatasaray'dan dijitalde dev atılım! Metaverse 3 projesi için yatırım kararı alındı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde sözünü verdiği dijital projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mustafa Cengiz döneminde imzalanan Galatasaray Fan Token kripto paradan 20 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı kulübün sıradaki hamlesi sanal evrene olacak. Facebook'un Metaverse 3 projesinde yer alacak Galatasaray, bir şehir kuracak ve bu sanal dünyadan kulübe önemli kaynak yaratacak.

Galatasaray CEO'su Hande Başev ve Riot Games Türkiye eski başkanı Bora Koçyiğit'in Facebook tarafı ile yürüttüğü görüşmelerde Metaverse 3 ve Earth 2'ye sarı-kırmızılı kulübün yatırım yapması kararı alındı.

GALATASARAY ŞEHRİ VE DÜNYASI KURULACAK

Burada satın alınacak alanlarda bir Galatasaray şehri ve dünyası kurulacak. Dijital gelirlerle mali yapı düzeltilecek.

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facebook Galatasaray Futbol Kulübü
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