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Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi

14.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde Gedson ve Paulinho'dan beklediği cevabı alamayınca rotasını başka isimlere çevirdi. Son olarak Berkay Özcan ve Berkan Kutlu için çalışmalar yapan Galatasaray yönetimi gözünü Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'e dikti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi

Menajeri Ahmet Bulut’un verdiği tüm sözlere rağmen İspanya ve Fransa’dan istediği teklifi getiremediği Dorukhan’la bizzat Fatih Terim görüştü. Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'ın siyah-beyazlı ekiple maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle sözleşme yenilemediği ortaya çıkmıştı.

"KARARINA SAYGILIYIM AMA..."

Milli takımdan tanıdığı oyuncuya, “Avrupa’dan istediğin teklifleri alamadığını duydum. Eğer beklentilerini karşılayacak bir durum oluşmazsa kapımız sana açık” dedi. Dorukhan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye bir sözü olduğunu, Türkiye’de sadece siyah-beyazlı formayı giyeceğini Terim’e iletti. Terim ise “kararına saygılıyım. Ama bizim de bir teklifimiz olacak.” dedi.

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CUMA'YA KADAR BİLDİRMEK ZORUNDA

Galatasaray Cuma gece yarısına kadar UEFA’ya 25 kişilik kadro bildirmek zorunda. Bu kadroda yer alacak isimlerden en fazla 2’si PSV ile 21 Temmuz’da oynanacak ilk maç öncesinde değiştirilebilir. Önünde sayılı günler kalan sarı-kırmızılılar bu süreçte Okan gittiği için bir yedek kaleci, Omar’ın durumu malum olduğu için bir yedek sağ bek, Saracchi gittiği için bir as sol bek, Taylan sakat olduğu için bir ön libero, Gedson konusu tatlıya bağlanamadığı için bir 8 numara, Belhanda’nın yerine bir 10 numara ve Onyekuru’nun yerine de bir de kanat transferini bitirmek zorunda.

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transfer Fatih Terim Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
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