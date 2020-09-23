Galatasaray'dan Elneny hamlesi!

Galatasaray orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Birçok isimle görüşen yönetim özellikle Premier Lig'de arayışlarını sürdürüyor.Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin de Galatasaray'a önerildiği öğrenilirken, Fatih Terim'in onay vermesi durumunda oyuncuyla ve Arsenal'le görüşülecek.

Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyen Elneny, Sergen Yalçın'ın beğendiği ve kalmasını istediği bir isimdi. Ancak Beşiktaş yönetimi gerekli şartlar oluşmadığı için bu transferi gerçekleştirememişti.

