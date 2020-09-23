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Galatasaray'dan Elneny hamlesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny önerildi.

Galatasaray'dan Elneny hamlesi!

Galatasaray orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Birçok isimle görüşen yönetim özellikle Premier Lig'de arayışlarını sürdürüyor.Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin de Galatasaray'a önerildiği öğrenilirken, Fatih Terim'in onay vermesi durumunda oyuncuyla ve Arsenal'le görüşülecek.

Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyen Elneny, Sergen Yalçın'ın beğendiği ve kalmasını istediği bir isimdi. Ancak Beşiktaş yönetimi gerekli şartlar oluşmadığı için bu transferi gerçekleştirememişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hurda Neny.
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