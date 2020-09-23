Galatasaray'dan Elneny hamlesi!

Galatasaray orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Birçok isimle görüşen yönetim özellikle Premier Lig'de arayışlarını sürdürüyor.Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin de Galatasaray'a önerildiği öğrenilirken, Fatih Terim'in onay vermesi durumunda oyuncuyla ve Arsenal'le görüşülecek.
Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyen Elneny, Sergen Yalçın'ın beğendiği ve kalmasını istediği bir isimdi. Ancak Beşiktaş yönetimi gerekli şartlar oluşmadığı için bu transferi gerçekleştirememişti.
Beşiktaş'a Luis Suarez müjdesi!
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!
Terim'den transfer açıklaması!
Aboubakar, bu akşam İstanbul'a geliyor!
Şota, koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Trabzonspor transferi bitirdi
1,1 milyar Euro'luk maç
İşte G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi
Juventus Morata'yı kiraladı
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Vidal'ı 1 milyon euroya transfer ettiler!
Okuyucu Yorumları 1 yorum