Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı çıktı! Sözleşmeleri fesih mi edilecek?

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması kapsamında Galatasaray’dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuya yönelik tavrını netleştirdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray yönetimi her iki futbolcuya da ekstra ceza vermeyecek. Metehan Baltacı’nın aldığı 9 aylık ceza nedeniyle sözleşmesinin tek taraflı feshi gündeme gelse de yönetim, oyuncuların gençlik hatalarını kabul etmeleri ve hatalarını telafi etmeye istekli olmalarını dikkate alarak bu yönde bir adım atmayacak.

TAHKİM’E BAŞVURACAKLAR

Galatasaray, oyunculara verilen cezaların iptali veya indirilmesi için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunacak. Kulüp yönetimi, birçok takımın benzer durumlarda oyuncuyu ekstra cezalandırıp takımdan gönderdiğine dikkat çekerken, Dursun Özbek yönetimi “Hatalarını kabul eden ve gençlik dönemlerinde bahis oynadıklarını itiraf eden oyuncularımızı yeniden kazanma yoluna götüreceğiz” mesajını verdi.

AVRUPA MAÇLARINDA DA GEÇERLİ

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, aldıkları cezaları hem lig hem de Avrupa kupası maçlarında çekecek. Yönetim, oyuncuların takıma olan aidiyetini koruyarak disiplin süreçlerini adil bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.