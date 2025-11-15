SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı çıktı! Sözleşmeleri fesih mi edilecek?

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için ekstra yaptırım uygulamayarak oyuncularını sahiplenme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların aldığı cezaların iptali veya indirilmesi için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunmayı planlıyor. Kulüp yetkilileri, bu adımın hem oyuncuların motivasyonunu korumak hem de takım içindeki güven ortamını sürdürmek amacıyla atıldığını belirtiyor.

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı çıktı! Sözleşmeleri fesih mi edilecek?
Emre Şen
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması kapsamında Galatasaray’dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuya yönelik tavrını netleştirdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray yönetimi her iki futbolcuya da ekstra ceza vermeyecek. Metehan Baltacı’nın aldığı 9 aylık ceza nedeniyle sözleşmesinin tek taraflı feshi gündeme gelse de yönetim, oyuncuların gençlik hatalarını kabul etmeleri ve hatalarını telafi etmeye istekli olmalarını dikkate alarak bu yönde bir adım atmayacak.

TAHKİM’E BAŞVURACAKLAR

Galatasaray dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı çıktı! Sözleşmeleri fesih mi edilecek? 1

Galatasaray, oyunculara verilen cezaların iptali veya indirilmesi için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunacak. Kulüp yönetimi, birçok takımın benzer durumlarda oyuncuyu ekstra cezalandırıp takımdan gönderdiğine dikkat çekerken, Dursun Özbek yönetimi “Hatalarını kabul eden ve gençlik dönemlerinde bahis oynadıklarını itiraf eden oyuncularımızı yeniden kazanma yoluna götüreceğiz” mesajını verdi.

AVRUPA MAÇLARINDA DA GEÇERLİ

Galatasaray dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı çıktı! Sözleşmeleri fesih mi edilecek? 2

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, aldıkları cezaları hem lig hem de Avrupa kupası maçlarında çekecek. Yönetim, oyuncuların takıma olan aidiyetini koruyarak disiplin süreçlerini adil bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçtiÜmit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçti
Anahtar Kelimeler:
Evren Eren Elmalı galatasaray Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.