Galatasaray'dan Fatih Terim'e çok ilginç transfer çalımı! Araya girip işi bitirdiler...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren eski futbolcusunu kadrosuna katabilir... Fatih Terim'in ekibi Al Shabab ile görüşen Lemina, Galatasaray'ın teklifini duyar duymaz Suudi Arabistan kulübünü reddetti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Lemina ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübü olan Wolves ile pazarlık masasına oturdu. Pazarlıklarda da önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılar, transferi bitirme aşamasına getirdi.

TÜRKİYE KARNESİ

Galatasaray formasıyla 28 resmi maçta sahaya çıkan Mario Lemina, 2.229 dakika sahada kaldı ve 1 gole imza attı.

Wolverhampton ile bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.