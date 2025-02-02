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Galatasaray'dan Fatih Terim'e çok ilginç transfer çalımı! Araya girip işi bitirdiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2025 08:19
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Fatih Terim'in teknik direktölüğünü yaptığını Al Shabab ile görüşen Mario Lemina için Galatasaray devreye girdi. Okan Buruk'un sürpriz bir şekilde istediği Lemina ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar ilginç bir transfer çalımına imza atmak üzere...

Galatasaray'dan Fatih Terim'e çok ilginç transfer çalımı! Araya girip işi bitirdiler...
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren eski futbolcusunu kadrosuna katabilir... Fatih Terim'in ekibi Al Shabab ile görüşen Lemina, Galatasaray'ın teklifini duyar duymaz Suudi Arabistan kulübünü reddetti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

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Lemina ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübü olan Wolves ile pazarlık masasına oturdu. Pazarlıklarda da önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılar, transferi bitirme aşamasına getirdi.

TÜRKİYE KARNESİ

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Galatasaray formasıyla 28 resmi maçta sahaya çıkan Mario Lemina, 2.229 dakika sahada kaldı ve 1 gole imza attı.

Wolverhampton ile bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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