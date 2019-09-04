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Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımlarda Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür." yazsısına yer verildi.

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