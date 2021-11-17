Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine büyük prim!

Zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim Florya'ya çıkarma yaptı ve galibiyet primlerini teknik heyetle yaptığı toplantı sonrası belirledi.

TOPLU BULUŞMA ORGANİZASYONU PLANLANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, milli futbolculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi. Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.

MORUTAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Olimpiu Morutan, takımla beraber çalıştı. Antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti.

DERBİ KAPALI GİŞE

Uzun süre sonra tam kapasiteyle oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taraftarlar biletlere hücum etti. Önceki gün ön satışa çıkan 27 bin bilet 3 saat içinde tükenmişti. Kalan 22 bin bilet ise 10 dakikada tükendi. 52 bin 223 kapasiteli NEF Stadyumu'nda yüzde 5'lik deplasman tribünü çıkarıldığında sarı-kırmızılılara 49 bin 612 kişilik yer kalıyor.



