Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 7-0 göndermesi!

Geçtiğimiz sezon iki ezeli rakipten Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 7-0 yendiği hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli yönetici Erol Bilecik'in "İşin güzel tarafı biz 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." söylediği sözler bir kez daha gündeme geldi.

"CEVAP VERDİK..."

İmza töreninde bu sözlerin hatırlatılması üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral "Fenerbahçe yöneticisi, geçen sene kadın futbol takımlarının maçının ardından keyifsiz bir açıklama yaptı. Biz bu tarz polemiklere girmiyoruz. Kadınlarımız sahada cevabını verdi. Tarihteki ilk profesyonel lig maçında deplasmanda kazandık (2-3) ve sahada cevabı verdik. Bizim cevabımız bu şekilde olur." ifadelerini kullandı.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetici Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bu sezon şampiyon olacağını ve bunun için sonuna kadar savaşacağını söyledi.

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan 90 dakika sonrası Sarı Lacivertli kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, 7-0'lık galibiyet nedeniyle soyunma odasına inerek ve futbolcuları tebrik etmişti. Bilecik'in ''Biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık. Siz 7 Aralık'ta 7 attınız.'' açıklaması ise Galatasaraylı futbolseverleri çıldırtmış, sosyal medyayı ayağa kaldıran Galatasaraylı taraftarlar, Bilecik'e sert bir dille tepki göstermişti.



