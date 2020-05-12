Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak verilen arada kulüplerin sosyal medyadan yaptığı bazı paylaşımlar dikkat çekiyor. Galatasaray, 12 Mayıs 2012 tarihini hatırlatarak Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

KADIKÖY'DE KUPA KALDIRDIĞI ANI HATIRLATTI

Galatasaray Kulübü'nden ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 12 Mayıs 2012 tarihi hatırlatılarak bir gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğu hatırlattı.

KADIKÖY HATIRASI GÖNDERMESİ

Paylaşımda, "Kadıköy Hatırası" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray taraftarları söz konusu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NELER OLMUŞTU?

2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmişti. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. O sezon Galatasaray ligi 77 puanla ilk sırada bitirmiş, Fenerbahçe 68, Trabzonspor 56 ve Beşiktaş 55 puanla sıralanmışt

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYORDU

Kural gereği puanlar ikiye bölünmüş ve 4 takım Şampiyonluk Grubu'nda kozlarını paylaşmıştı. 6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmıştı. Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy'de yenen sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi.

KUPAYI GALATASARAY KAZANMIŞTI

Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı. (AJANSSPOR)

