SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak verilen arada kulüplerin sosyal medyadan yaptığı bazı paylaşımlar dikkat çekiyor. Galatasaray, 12 Mayıs 2012 tarihini hatırlatarak Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

KADIKÖY'DE KUPA KALDIRDIĞI ANI HATIRLATTI

Galatasaray Kulübü'nden ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 12 Mayıs 2012 tarihi hatırlatılarak bir gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğu hatırlattı.

KADIKÖY HATIRASI GÖNDERMESİ

Paylaşımda, "Kadıköy Hatırası" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray taraftarları söz konusu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

galatasaraydan fenerbahçe'ye gönderme

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NELER OLMUŞTU?

2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmişti. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. O sezon Galatasaray ligi 77 puanla ilk sırada bitirmiş, Fenerbahçe 68, Trabzonspor 56 ve Beşiktaş 55 puanla sıralanmışt

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYORDU

Kural gereği puanlar ikiye bölünmüş ve 4 takım Şampiyonluk Grubu'nda kozlarını paylaşmıştı. 6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmıştı. Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy'de yenen sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi.

KUPAYI GALATASARAY KAZANMIŞTI

Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı. (AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Galatasaray kâr açıkladı!Galatasaray kâr açıkladı!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a çağırdı!

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a çağırdı!

Kumda bile futbol oynamadın, G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Kumda bile futbol oynamadın, G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tecavüz skandalı! 8.5 yıl hapis cezası!

Tecavüz skandalı! 8.5 yıl hapis cezası!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

İşte Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası

İşte Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası

Tanju Çolak: Kumda bile futbol oynamadın. G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Kumda bile futbol oynamadın, G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Galatasaray'dan kâr açıklaması

Galatasaray kâr açıkladı!

Jardel, Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı attı

Emre Belözoğlu'nun üstü çizildi!

Yuto Nagatomo Beşiktaş'a transfer oluyor!

Yuto Nagatomo ezeli rakibe gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.