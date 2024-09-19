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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Samanyolu yıldızları değil, gerçek yıldız...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 19:34
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Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray resmi hesabından paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi dikkatleri çekti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Samanyolu yıldızları değil, gerçek yıldız...''

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Sarı-kırmızılı kulüp, "KONSANTRASYON" adlı paylaşımda bulunarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin üç yıldızlı logosu kullanıldı ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi topladı.

''SAMANYOLU YILDIZLARI DEĞİL, GERÇEK 5.YILDIZ''

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Dün yapılan Eylül ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Samanyolu yıldızları değil, gerçek 5. yıldız!" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.

İşte sarı - kırmızılı kulüpten yapılan paylaşım;

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fenerbahçe galatasaray
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