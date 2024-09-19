Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Samanyolu yıldızları değil, gerçek yıldız...''

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, "KONSANTRASYON" adlı paylaşımda bulunarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin üç yıldızlı logosu kullanıldı ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Dün yapılan Eylül ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Samanyolu yıldızları değil, gerçek 5. yıldız!" sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.
İşte sarı - kırmızılı kulüpten yapılan paylaşım;
🔜 #KONSANTRASYON #FBvGS 🦁 pic.twitter.com/wKQb0eVnFu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 19, 2024